Partijen: bescherm homo's en gehandicapten

DEN HAAG - D66, PvdA en GroenLinks willen extra bescherming voor homo's en gehandicapten door de Grondwet te wijzigen. Ze vinden dat Artikel 1, dat discriminatie verbiedt, moet worden uitgebreid.

Door ANP - 3-2-2017, 2:57 (Update 3-2-2017, 2:57)

Het artikel verbiedt nu discriminatie wegens ,,godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht'' of ,,welke grond dan ook'''. De partijen willen dat aan dat lijstje ,,handicap, hetero- of homoseksuele gerichtheid'' wordt toegevoegd. Zij zien zich gesterkt in hun streven omdat inmiddels ook het CDA voor een grondwettelijk verbod van discriminatie van homo's is.

De partijen benadrukken dat het in 72 landen strafbaar is om een homoseksuele geaardheid te hebben. En de Amerikaanse president Donald Trump zet mensen met een beperking als tweederangsburgers neer.

Homobelangenvereniging COC organiseert vrijdagavond een verkiezingsdebat in de Rode Hoed in Amsterdam, onder meer over uitbreiding van Artikel 1.