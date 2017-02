Man in brand gestoken in kapperszaak

ENSCHEDE - In een kapperszaak in het centrum van Enschede is donderdagavond een man in brand gestoken. Volgens de politie gaat het om een doelbewuste actie.

Door ANP - 2-2-2017, 20:42 (Update 2-2-2017, 20:42)

Een gemaskerde dader kwam de zaak aan de Kottendijk binnen, overgoot het slachtoffer met een brandbare vloeistof en stak de man daarna in brand. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Hij is met brandwonden overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe erg de man er aan toe is, weet de politie nog niet.

De dader vluchtte in een klaarstaande auto die met hoge snelheid wegreed.

De politie tast in het duister over de achtergrond van het incident.