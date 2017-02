Dertien jongeren vast na massale vechtpartij

AMSTERDAM - De politie in Amsterdam heeft dertien jongeren tussen dertien en vijftien jaar oud opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij een massale vechtpartij.

Door ANP - 2-2-2017, 19:24 (Update 2-2-2017, 19:24)

Ongeveer zeventig jongeren gingen donderdagmiddag met elkaar op de vuist in de omgeving van het Gerbrandypark en Burgemeester de Vlugtlaan in Amsterdam-West. Wat de oorzaak was van de vechtpartij, weet de politie nog niet.

De politie greep in toen de jongeren massaal agenten begonnen te beledigen met grove taal, zegt een woordvoerder. Ook koelden enkele jongeren hun woede op een politiewagen.

Een agent raakte licht gewond toen hij probeerde de gemoederen te sussen. Hij moest voor onderzoek naar het ziekenhuis.