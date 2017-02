Opgepakte Hells Angels-leden Haarlem blijven vastzitten

Foto: Michel van den Berg

HAARLEM - Alle verdachten die vorige week zijn aangehouden tijdens de grote politie-actie tegen de Hells Angels in Haarlem, blijven voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris woensdag bepaald.

Door Internetredactie - 1-2-2017, 18:56 (Update 1-2-2017, 19:32)

Donderdagavond 26 januari werd een inval gedaan in het clubhuis van de motorclub Hells Angels aan de Baljuwslaan in Haarlem. Alle aanwezige leden werden aangehouden. Ook werden leden opgepakt in andere woningen in Haarlem en een gevangenis in Heerhugowaard.

Het net sluit zich rond Hells Angels Haarlem

De arrestatie van alle leden van het chapter Haarlem van de Hells Angels duidt op een doorbraak in een langlopend politieonderzoek dat in 2015 begon met de vondst van een enorm wapenarsenaal en de brandstichting die de auto van toenmalig burgemeester Bernt Schneiders in de as legde.

Er werden negen mannen en een vrouw opgepakt. Zij worden verdacht van onder andere afpersing, bedreiging, geweld en brandstichting. De aanhoudingen komen voort uit een onderzoek dat in 2015 is begonnen. 29 zaken zijn uitvoerig bekeken.