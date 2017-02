Privacywaakhond onderzoekt belastingdienst

DEN HAAG - De Autoriteit Persoonsgegevens, de privacywaakhond van de overheid, is een formeel onderzoek begonnen naar de Belastingdienst. Dit naar aanleiding van een reportage van het tv-programma ZEMBLA. Dat bevestigde een woordvoerster woensdag na een bericht hierover van NU.nl.

Door ANP - 1-2-2017, 16:46 (Update 1-2-2017, 16:46)

Volgens ZEMBLA heeft de Belastingdienst de financiële en persoonlijke gegevens van 11 miljoen belastingbetalers en 2 miljoen bedrijven onvoldoende beveiligd in de periode van 2013 tot 2016. Diefstal en verlies kunnen niet worden uitgesloten. Dit zou blijken uit vertrouwelijke documenten van de Belastingdienst die in bezit zijn van ZEMBLA.

Uit de stukken blijkt dat de leiding van de Belastingdienst al in maart 2015 gewaarschuwd is dat er een beveiligingslek was, stelt ZEMBLA. Er zou herhaaldelijk op zijn aangedrongen dat de leiding maatregelen moest nemen om aan de Wet bescherming persoonsgegevens te voldoen.

De privacywaakhond benadrukt dat het onderzoek gericht is op de beveiliging van de persoonsgegevens. ,,In zijn algemeenheid geldt dat belastinggegevens gevoelige gegevens zijn en dat de Belastingdienst er alles aan moet doen om die zo goed mogelijk te beveiligen door aan alle wettelijke eisen te voldoen'', aldus een woordvoerster.