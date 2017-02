Malieveld toneel anti-Trump-demonstratie

ANP Malieveld toneel anti-Trump-demonstratie

DEN HAAG - Op het Malieveld in Den Haag wordt woensdagmiddag vanaf 16.00 uur gedemonstreerd tegen de reisbeperkingen die president Trump heeft opgelegd. De organisatie houdt rekening met een grote opkomst van een paar duizend mensen. Politici en maatschappelijke organisaties doen ook mee.

Door ANP - 1-2-2017, 6:26 (Update 1-2-2017, 6:26)

Aanvankelijk zou de bijeenkomst, georganiseerd door een groep boze jongeren, bij de Amerikaanse ambassade op het Lange Voorhout zijn. Maar omdat het aantal meldingen en steunbetuigingen opliep, is in overleg met de politie besloten uit te wijken naar het Malieveld, meldde de organisatie van Holland Against Hate eerder deze week.