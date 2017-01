Rotterdam straft 9 ambtenaren vanwege fraude

ROTTERDAM - De gemeente Rotterdam legt negen ambtenaren disciplinaire maatregelen op vanwege de miljoenenfraude bij het voormalige poppodium Waterfront. Rotterdam vindt dat er sprake is van plichtsverzuim bij de werknemers. In een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad schrijft burgemeester Ahmed Aboutaleb dat de definitieve maatregelen half maart volgen. Tot die tijd kunnen de medewerkers nog bezwaar maken tegen de voorgenomen straf.

Door ANP - 31-1-2017, 20:54 (Update 31-1-2017, 20:54)

Eerder al deed de gemeente aangifte tegen twee ambtenaren die betrokken zouden zijn bij de miljoenenfraude rond de verhuur van voormalig poppodium Waterfront. Ze worden onder meer verdacht van valsheid in geschrifte en witwassen.

Vanaf het moment dat het poppodium medio 2010 werd verhuurd, begon de oplichting. Er is jarenlang geen huur betaald, terwijl het pand wel in gebruik was. De gemeente Rotterdam is voor miljoenen euro’s opgelicht, zo liet de gemeente al eerder weten.