Nederlandse gevechtshelikopters terug uit Mali

DEN HAAG - De laatste twee Nederlandse Apache gevechtshelikopters zijn dinsdag teruggekeerd uit Mali. Dat meldde het ministerie van Defensie. Begin mei moeten ook de drie Nederlandse Chinook transporthelikopters weer in Nederland zijn. Duitse helikopters nemen de taken van de Nederlanders over.

Door ANP - 31-1-2017, 18:13 (Update 31-1-2017, 18:13)

Begin deze maand keerden beide andere Apaches al terug. De vier toestellen worden nu volledig nagekeken en opgeknapt. De helikopters zijn sinds 2014 actief geweest in Mali voor VN-missie Minusma. Er blijven dit jaar 290 Nederlandse blauwhelmen in het Afrikaanse land om vooral informatie te verzamelen en te analyseren.