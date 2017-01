Minister: inning belastingen niet in gevaar

ANP Minister: inning belastingen niet in gevaar

DEN HAAG - Het kabinet zal niet toestaan dat de inning van belastingen door de Belastingdienst in gevaar komt. Dat gaat niet gebeuren. De belastinginning is gewoon op orde. Desnoods komt er meer geld bij.

Door ANP - 31-1-2017, 16:33 (Update 31-1-2017, 16:33)

Dat benadrukte minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) dinsdag. Hij reageerde op een vernietigend rapport over de volstrekt uit de hand gelopen reorganisatie bij de fiscus. Te veel personeel en de verkeerde mensen willen weg. In het rapport werd gewaarschuwd dat er risico's dreigen.

Het ministerie trekt al extra geld uit zodat de Belastingdienst nog eens 140 man kan inhuren, aldus Dijsselbloem bij RTLZ. ,,Als het niet genoeg blijkt te zijn, grijpen we natuurlijk in. Als dat om geld gaat, zullen we dat geld ook vrij moeten maken want we gaan niet toestaan dat de belastinginning in gevaar komt.''