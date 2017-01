'Moordenaar Rowena ongeschikt voor verlof'

DEN HAAG - De nabestaanden van Rowena Rikkers, beter bekend als het 'meisje van Nulde’, eisen dinsdag het hele dossier op rond de verlofverlening van de met tbs bestrafte Mike J.

Door ANP - 31-1-2017, 15:35 (Update 31-1-2017, 15:35)

De nabestaanden zijn verbolgen over het onbegeleide verlof van J.. Het vierjarige meisje stierf in 2001 nadat ze stelselmatig was mishandeld. Haar moeder en haar toenmalige vriend J. werden daarvoor veroordeeld. J. kreeg twaalf jaar cel en tbs. Rowena werd bekend als het meisje van Nulde vanwege de vindplaats van een deel van haar lichaam in de buurt van het Veluwemeer.

De nabestaanden ontvingen deze week nieuwe informatie waaruit zou blijken dat tbs'er nog maar een jaar geleden ongeschikt zou zijn bevonden voor onbegeleid verlof.