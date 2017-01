OG3NE in tweede halve finale songfestival

KIEV - OG3NE vertegenwoordigt ons land in de tweede halve finale van het eurovisiesongfestival in Kiev op donderdag 11 mei. De loting voor de halve finales had dinsdagochtend plaats in de Oekraïnse stad.

Door ANP - 31-1-2017, 12:01 (Update 31-1-2017, 12:01)

De finale van de 62e editie van het liedjesfestijn is op zaterdag 13 mei. Uit iedere halve finale gaan tien landen door naar de eindstrijd. Zoals elk jaar zijn Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk samen met het organiserende land al verzekerd van een plek in de finale.

De eerste halve finale is op dinsdag 9 mei. Het is nog niet bekend met welk liedje de zusjes van OG3NE naar Kiev afreizen. Vorig jaar stond Douwe Bob namens ons land op het evenement. Hij werd elfde in de finale met het nummer Slow Down.