Militair moet 112 bellen bij bedreigingen

ANP Militair moet 112 bellen bij bedreigingen

DEN HAAG - Militairen die in werktijd worden bedreigd, moeten direct 112 bellen. De maatregel die ongeveer een maand geleden van kracht werd, heeft niets te maken met een verandering van de veiligheidssituatie. Het moet zorgen voor een betere samenwerking tussen leger en politie.

Door ANP - 31-1-2017, 10:51 (Update 31-1-2017, 10:51)

Een woordvoerder van Defensie bevestigt berichtgeving van het AD hierover dinsdag. ,,Deze maatregel is getroffen op verzoek van Defensie zodat de politie sneller en adequater kan reageren op meldingen van militairen bij het uitvoeren van hun werk'', laat hij weten.

Tot dusver deden militairen die bedreigd werden intern aangifte waarna de marechaussee onderzoek deed. Over het aantal incidenten in werktijd wil het ministerie niets kwijt.

Er is geen verband met de aanpassing van het uniformverbod. Sinds eind vorig jaar is het verbod voor militairen om in het openbaar een uniform te dragen iets versoepeld. Defensiepersoneel mag het uniform nu aanhouden in de dienst- of privé-auto.

Het uniformverbod werd in september 2014 genomen vanwege een verhoogde dreiging door jihadstrijders.