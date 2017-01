Chef'Special en De Staat op festival 3FM

UTRECHT - Ronnie Flex & Deuxperience, Chef'Special en De Staat staan op Tweede Paasdag op het 3FM Awards Festival in het Utrechtse TivoliVredenburg. Ook B-Brave, Teske, Paul Sinha, Jonna Fraser, Rondé, De Likt en Dirtcaps komen op maandag 17 april voorbij, maakte de radiozender dinsdag bekend.

Door ANP - 31-1-2017, 10:34 (Update 31-1-2017, 10:34)

's Avonds vindt de jaarlijkse uitreiking van de 3FM Awards plaats, de muziekprijzen voor beste Nederlandse acts en artiesten die zijn gekozen door de luisteraars. Het is de tweede keer dat er naast de awardshow ook een festival is, waar bezoekers vanaf 15.30 uur zo'n twintig acts kunnen zien. De kaartverkoop is dinsdag begonnen.