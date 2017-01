Op Schiphol gestrande Iraniërs vliegen terug

AMSTERDAM - Zes Iraniërs die sinds zaterdag op Schiphol verblijven, vliegen dinsdag in de loop van de middag op kosten van KLM terug naar Teheran. De zes waren op weg naar de Verenigde Staten, maar strandden op Schiphol toen het inreisverbod dat de Amerikaanse president Donald Trump instelde voor inwoners uit zeven islamitische landen van kracht werd.

Door ANP - 31-1-2017, 8:03 (Update 31-1-2017, 8:03)

Deze passagiers zaten al in de lucht toen het decreet inging. Ze verblijven sindsdien in een vertreklounge op Schiphol. ,,We hebben ze diner- en ontbijtbonnen gegeven. Het is heel vervelend, maar we kunnen hier niets aan doen’’, aldus een woordvoerder van KLM dinsdag na berichtgeving van de NOS.

De KLM ziet geen andere mogelijkheid dan deze mensen terug te laten keren naar hun land.