Europol kan menselijke fouten niet uitsluiten

ANP Europol kan menselijke fouten niet uitsluiten

BRUSSEL - Europol heeft de interne veiligheidsmaatregelen sterk omhoog geschroefd na de onthulling over gelekte geheime terreurdossiers eind vorig jaar door televisieprogramma Zembla. ,,Maar ik kan niet garanderen dat er nooit meer menselijke fouten plaatsvinden,” zei Europol-directeur Rob Wainwright maandag in het Europees Parlement in Brussel.

Door ANP - 30-1-2017, 18:46 (Update 30-1-2017, 18:46)

Een Nederlandse politiemedewerkster maakte in 2009 een kopie van de dossiers om er thuis aan te werken. Volgens Wainwright kwamen ,,21 infosets over verdachte personen en hun communicatiemiddelen” in 2014 op een onbeveiligde site terecht. Zembla zag ze en zegt dat ze onder meer over de Hofstadgroep gaan.

EU-parlementariër Sophie in ’t Veld (D66) wil dat het parlement vertrouwelijk op de hoogte wordt gesteld indien schendingen in het samenwerkingsverband van de EU-politiediensten in Den Haag gebeuren. ,,Daar lijkt iedereen het over eens. Ook Wainwright snapt dat transparantie en rekenschap voorwaarde zijn voor het vertrouwen van de burger in Europol."