KLM riskeert boetes bij negeren inreisverbod

SCHIPHOL - Als KLM en Schiphol niet meewerken aan Trumps inreisverbod, kan dat uiteindelijk miljoenen euro’s gaan kosten.

Dat zegt Steven Verhagen, baas van pilotenbond VNV maandag in De Telegraaf.

,,Er worden vijfcijferige boetes uitgedeeld per reis aan luchtvaartmaatschappijen die reizigers die vallen onder het inreisverbod toch afleveren. Gaat de overheid dan die boetes betalen? Nee, want dat is staatssteun en dat mag ook niet.''

Verhagen reageert daarmee in de krant op een oproep van GroenLinks en D66 dat Nederland niet zomaar moet meewerken aan het beleid van Trump.

KLM zit volgens de krant in haar maag met Trumps inreisverbod, waarbij passagiers uit zeven moslimlanden niet meer naar de VS mogen vliegen. ,,Wij worden ten onrechte verantwoordelijk gemaakt'', aldus een woordvoerder.