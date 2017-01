FNV wil flexibilisering AOW

ANP FNV wil flexibilisering AOW

DEN HAAG - De FNV lanceert maandag een 10-puntenplan voor een flexibele AOW. Mensen met zwaar werk moeten daarmee eerder kunnen stoppen met werken. Het steeds verder opschuiven van de AOW-leeftijd vormt een groeiend probleem voor mensen die weinig verdienen en gemiddeld korter leven en voor de grote groep werkenden die zwaar werk doen.

Door ANP - 30-1-2017, 6:53 (Update 30-1-2017, 6:53)

De vakfederatie pleit ervoor de verhoging van de AOW-leeftijd af te remmen én de AOW voortaan te koppelen aan de verdiende lonen. ,,Eén jaar langer leven leidt in huidige koppeling tot één jaar langer werken. De FNV is voorstander van een fifty-fifty-verdeling, waarin één jaar langer leven leidt tot een half jaar langer doorwerken, en een half jaar extra AOW en pensioen'', aldus de federatie.

Daarnaast wil de grootste vakbond de AOW dusdanig flexibiliseren dat mensen de uitkering tot vier jaar eerder of later kunnen opnemen. Bij een AOW-leeftijd van 67 betekent dit de mogelijkheid van vervroegde ingang vanaf 63 of juist uitstel tot uiterlijk 71 jaar.

Om het inkomen van mensen die vervroegd aanspraak willen maken op hun AOW op peil te houden, is een doorwerkbonus nodig van 2000 euro per jaar die mensen vanaf hun 60e kunnen opsparen. Fiscaal nadelige regelingen voor mensen die eerder stoppen moeten eveneens worden geschrapt.