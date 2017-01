Meer inschrijvingen universiteiten

ANP Meer inschrijvingen universiteiten

DEN HAAG - Het aantal inschrijvingen aan universitaire opleidingen is dit collegejaar verder opgelopen, tot bijna 265.000 studenten. Dat is een stijging van 2,6 procent. Vooral meer vwo'ers gingen naar de universiteit. Van de vwo-gediplomeerden besluit driekwart direct naar de universiteit door te stromen.

Door ANP - 30-1-2017, 6:15 (Update 30-1-2017, 6:15)

Uit maandag verschenen cijfers van de Nederlandse universiteiten blijkt dat in vijf jaar tijd bij de eerstejaars bachelors met name de sectoren Techniek (plus 24 procent) en Natuur (plus 22 procent) zijn gegroeid. Taal & Cultuur is de enige sector met een afname over deze periode (min 2,5 procent). In absolute aantallen zijn Gedrag & Maatschappij en Economie de populairste richtingen.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap meldt maandag dat er afgelopen jaar aan universiteiten in totaal ruim 47.000 eerstejaars zijn begonnen. Dat zijn ruim 3000 studenten meer dan een jaar eerder, meldt het ministerie in het AD.