ANP Timmermans: tweets Trump geen bedreiging EU

HILVERSUM - ,,De Verenigde Staten verliezen hun geloofwaardigheid zowel in eigen land als in het buitenland als ze mensen weigeren die het recht hebben om het land binnen te komen.'' Dat zei vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans zondag in het tv-programma Buitenhof.

Door ANP - 29-1-2017, 14:14 (Update 29-1-2017, 14:14)

,,Het voortbestaan van de Europese Unie wordt niet bepaald door de tweets van president Trump'', zei Timmermans. Volgens hem is de EU ,,met 500 miljoen mensen en een sterke economie goed in staat om te zorgen dat zij relevant blijft in de wereld''.

Timmermans gaf toe dat het aantreden van president Trump, de brexit en de opkomst van populistische politici druk zetten op de Europese eenheid. ,,Maar het aanwijzen van zondebokken levert de maatschappij niets op'', zei hij in het tv-programma.