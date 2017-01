Partijen: kijk naar gevolgen inreisverbod

DEN HAAG - D66 en GroenLinks willen meer weten over de gevolgen voor Nederland van het Amerikaanse inreisverbod voor moslims uit zeven landen. ,,De vraag is: hoe gaan we hier als Nederland mee om?'', aldus de oppositiepartijen.

Door ANP - 29-1-2017, 14:07 (Update 29-1-2017, 14:07)

Zij willen zo snel mogelijk een hoorzitting in de Tweede Kamer houden, zo maakten zij zondag bekend. De Kamerleden kunnen dan vragen stellen aan bijvoorbeeld Schiphol, de KLM, de marechaussee en een expert op het gebied van volkenrecht (internationaal recht).

De maatregel van de Amerikaanse president Donald Trump heeft ook impact op Nederland, zoals we zagen met het weren door KLM van passagiers op vluchten naar de VS, zeggen D66 en GroenLinks. ,,Wat kan bijvoorbeeld Schiphol als eigenaar en beheerder van terminal 4 op vliegveld JFK in New York? Welke rol hebben marechaussee en andere diensten?''