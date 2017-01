Huismus meest getelde vogel

ZEIST - De huismus was zaterdag de meest getelde vogel tijdens de Nationale Tuinvogeltelling. De koolmees staat op de tweede plek, gevolgd door de merel, aldus Vogelbescherming Nederland. Ook zondag kunnen mensen nog meedoen met de telling door een half uur lang vogels te spotten in eigen tuin of op het balkon.

Door ANP - 28-1-2017, 18:01 (Update 28-1-2017, 18:01)

Mensen die meedoen met de vogeltelling kunnen tot uiterlijk maandag 12.00 uur hun bevindingen doorgeven via www.tuinvogeltelling.nl

Ook vorig jaar waren de huismus, koolmees en merel de meest geziene vogels. Wel waren vorig jaar veel meer mezen geteld dan nu. Er zijn volgens de organisatie weinig mezen in de tuinen, omdat er in de bossen nog veel beukennootjes zijn. Bovendien was het vorig jaar een slecht broedseizoen wegens de kou.

Wie veel vogels wil tellen, kan ze lokken met bijvoorbeeld pinda's, stukjes appel of een lekkere vetbol.