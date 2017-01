Twee bussen PostNL volledig uitgebrand

ANP Twee bussen PostNL volledig uitgebrand

ERMELO - In Ermelo zijn zaterdagochtend vroeg twee bestelbussen van PostNL volledig uitgebrand. Een vrachtauto van HTH Transport raakte zwaar beschadigd, zei de brandweer.

Door ANP - 28-1-2017, 16:42 (Update 28-1-2017, 16:42)

De brandweer kreeg tegen 01.00 uur een melding dat een busje van PostNL aan de Meeboerserf vlam had gevat. Toen de brandweer daar bezig was met blussen, kwam de melding dat een kilometer verderop ook een busje van PostNL in brand stond. Ook een vrachtwagen van een transportbedrijf die vlakbij stond, stond in brand.

Beide busjes zijn volledig uitgebrand. Van de vrachtwagen is de cabine zwaar beschadigd.

Het is nog niet duidelijk of er post of pakketten in de bestelbusjes hadden gezeten, aldus een woordvoerder van de brandweer. Hij kon nog niet zeggen of er sprake was van brandstichting, maar hij vond het wel ,,extreem toevallig.''