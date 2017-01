60 kilo cocaïne onderschept in De Lier

ROTTERDAM - De politie heeft vrijdag vijf mannen aangehouden bij het onderscheppen van 60 kilo cocaïne. De partij drugs was donderdag in een container in de haven van Rotterdam aangekomen en werd gevolgd naar het adres van aflevering. Dat bleek een loods in De Lier in het Westland.

Door ANP - 27-1-2017, 20:09 (Update 27-1-2017, 20:09)

In De Lier werden vier mannen aangehouden en kort daarna ook nog eentje in Schiedam. Die had thuis ook een vuurwapen.

De politie begon met huiszoekingen in woningen en bedrijven in Schiedam, Vlaardingen, Rotterdam De Lier en Amsterdam. De verdachten zijn in de leeftijd van 22 tot 46 jaar.