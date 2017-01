Repliek Rutte op criticasters 'ga weg'

DEN HAAG - Minister-president Mark Rutte heeft vrijdag gereageerd op de felle kritiek die hij kreeg op zijn oproep weg te gaan uit Nederland ,,als het je hier niet bevalt''. Hij koos daarvoor de brievenrubriek van de Volkskrant.

Door ANP - 27-1-2017, 13:07 (Update 27-1-2017, 13:07)

Rutte maakt naar eigen zeggen alleen onderscheid tussen ,,de grote meerderheid die het beste met ons land voor heeft'' en ,,de kleine groep mensen die niet meer normaal lijkt te doen''. Dat onderscheid draait volgens hem ,,maar om één ding: je gedrag''. De premier laat in het midden of ook ook mensen met enkel een Nederlands paspoort die zich misdragen wat hem betreft Nederland moeten verlaten.

Ruttes open brief van maandag kwam hem op een storm van kritiek in binnen- en buitenland te staan. De oppositie noemde de woorden van de premier ongeloofwaardig en volgens de New York Times ging Rutte zelfs Trump achterna. Het bezwaar van veel criticasters was dat Rutte zich slechts tot Nederlanders met een ander land van herkomst zou richten.