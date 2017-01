Politie verklaart vrouw ten onrechte dood

AMSTERDAM - Een vrouw in Amsterdam die donderdagavond zwaargewond raakte door een aanrijding, is door de politie vrijdag ten onrechte doodverklaard.

De politie meldde dat de vrouw in de nacht van donderdag op vrijdag in het ziekenhuis was overleden, maar komt daar vrijdag op terug. De vrouw verkeert in kritieke toestand, laat een woordvoerder weten.

De 23-jarige vrouw werd geschept op een zebrapad op de Spaklerweg. De 66-jarige bestuurder van de auto werd aangehouden, maar kon weer naar huis nadat was gebleken dat hij niet had gedronken.

Begin deze maand werd een vuurwerkslachtoffer in Meppel ten onrechte doodverklaard door de politie. De man was zwaargewond geraakt tijdens de nieuwjaarsnacht. Hij overleed later alsnog.