ANP 'Crimineel Teevendeal lacht in zijn vuistje'

DEN HAAG - VVD-bewindslieden vinden het droevig en onterecht dat Ard van der Steur is opgestapt als minister van Veiligheid en Justitie. Dat hebben ze vrijdag laten weten, kort voor het begin van de wekelijkse ministerraad.

Door ANP - 27-1-2017, 11:12 (Update 27-1-2017, 11:12)

Defensieminister Jeanine Hennis: ,,Er zijn om deze zaak inmiddels drie bewindslieden afgetreden. Er moet er een heel hard in zijn vuistje lachen en dat is de crimineel in kwestie''.

Ze verwees daarmee naar Cees H. met wie Fred Teeven als officier van justitie in 2000 een deal sloot. De politieke nasleep van die 'Teevendeal' heeft inmiddels drie bewindslieden en een Tweede Kamervoorzitter van VVD-huize de kop gekost.

,,Ik vind het vooral heel droevig'', liet Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) weten. ,,Ik vind het eigenlijk onterecht dat hij hiervoor moet opstappen. Dit is politiek. Het is verkiezingstijd en dit soort dingen gebeuren.''

Edith Schippers (Volksgezondheid) spreekt van een persoonlijk drama voor Van der Steur en ,,in de tweede plaats ook echt een verlies''. Op de vraag of ze een complot ziet in de ontwikkelingen vlak voor de verkiezingen gaat ze niet in. ,,Alle politieke commentaren laat ik aan u.''

Schippers was er in 2015 nog van overtuigd dat het geen toeval kon zijn dat de kwestie van het 'bonnetje' uit de Teevendeal tijdens twee verkiezingscampagnes was opgedoken.