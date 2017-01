Zoektocht naar vader met dochter voltooid

ANP Zoektocht naar vader met dochter voltooid

HELMOND - De politie Helmond meldt dat een vermiste vader en zijn 9-jarige dochter gezond zijn teruggevonden. De politie was op zoek naar de twee.

Door ANP - 27-1-2017, 3:15 (Update 27-1-2017, 3:15)

De bestuurder was er rond middernacht in verwarde toestand in een goudkleurige Renault Scenic met zijn dochter vandoor gegaan. De politie was bang dat de twee iets zou overkomen en zette een politiehelikoper en verschillende teams in bij de zoektocht. Rond half twee 's nachts werd de auto gevonden. De inzittenden waren ongedeerd.

Een Facebookbericht van de politie waarin ze burgers vroeg te helpen met de zoektocht werd donderdagnacht ruim 1700 keer gedeeld en door bijna 50.000 mensen gelezen.

Wat er aan het incident voorafging, is niet bekend.