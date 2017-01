ChristenUnie nog niet klaar met Rutte

DEN HAAG - De nasleep van het debat over de Teevendeal heeft minister Ard van der Steur donderdag de kop gekost. ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers vroeg dit debat aan en hij wil dat voorzetten met premier Mark Rutte.

Door ANP - 26-1-2017, 23:58 (Update 26-1-2017, 23:58)

Het is nog niet af, zei Segers donderdagavond in het radioprogramma Lang de Lijn En Omstreken op NPO Radio1. Ook Rutte werd donderdag tijdens het debat over de Teevendeal hard aangevallen door de oppositiepartijen. Zij gaven aan dat het Rutte vooral te doen zou zijn geweest met het beschermen van de VVD-top en minder met het boven water krijgen van de waarheid. ,,U gaat gewoon door met het gesloten houden van de doofpot", vond SP-leider Emile Roemer.