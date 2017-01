Brand treft bewoners van negen huizen Alkmaar

ALKMAAR - Bewoners van negen huizen in Alkmaar kunnen de nacht niet thuis doorbrengen, omdat in hun flatgebouw brand heeft gewoed. Drie mensen hebben rook ingeademd en zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Door de brand is een kat om het leven gekomen. Eerder meldde de brandweer al dat twee katten ademhalingsproblemen hadden, een van de twee heeft het niet gered.

Door ANP - 26-1-2017, 23:46 (Update 26-1-2017, 23:46)

Naar verwachting kunnen de meeste flatbewoners vrijdag weer naar huis. De bewoners van het huis waar de brand begon en de direct bovengelegen woning, moeten langer wachten, verwacht de brandweer.