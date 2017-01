Blok minister van Veiligheid en Justitie

ANP Blok minister van Veiligheid en Justitie

DEN HAAG - Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) wordt de opvolger van Ard van der Steur als minister van Veiligheid en Justitie. Dat bevestigden Haagse bronnen donderdag nadat Van der Steur zijn aftreden bekend had gemaakt.

Door ANP - 26-1-2017, 21:25 (Update 26-1-2017, 21:26)

Blok is net als Van der Steur van de VVD. Hij was in 2015 ook negen dagen minister nadat minister Ivo Opstelten plotseling was afgetreden in verband met de Teevendeal. Daarna trad VVD-Tweede Kamerlid Ard van der Steur aan als minister. Klaas Dijkhoff volgde de eveneens opgestapte Fred Teeven op.