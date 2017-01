Rutte pal achter Van der Steur

DEN HAAG - Premier Mark Rutte blijft zijn minister van Veiligheid en Justitie en partijgenoot, Ard van der Steur, steunen. ,,Ik vertrouw hem", zei de premier donderdag in de Tweede Kamer nadat Van der Steur zich opnieuw had verdedigd in de zaak rond de Teevendeal.

Door ANP - 26-1-2017, 19:03 (Update 26-1-2017, 19:03)

De antwoorden van Van der Steur waren ,,adequaat en doeltreffend", oordeelde Rutte. Bijna de hele oppositie vond de verdediging van de VVD-minister onvoldoende. Volgens CDA-voorman Sybrand Buma gaf Van der Steur ,,zeer gebrekkige antwoorden".