Liquidatiedoelwit mag niet terug naar huis

DEN BOSCH - Een Eindhovenaar die op 16 augustus in zijn woonplaats doelwit was van een liquidatiepoging mag voorlopig nog niet terug naar zijn huis.

Het gebiedsverbod dat burgemeester John Jorritsma van Eindhoven aan hem oplegde is geen onevenredig zware maatregel omdat er nog steeds gevaar bestaat.

De rechtbank in Den Bosch heeft dat bepaald in een kort geding dat de man had aangespannen.

Dennis S. werd op 16 augustus dicht bij zijn huis beschoten. Hij zat op dat moment in een geparkeerde auto.

De Eindhovenaar raakte zwaargewond. Een jaar eerder was hij ook al het doelwit en overleefde hij een aanslag in Mierlo-Hout. Volgens de politie speelt Dennis S. een rol in de zware criminaliteit.

De Eindhovense burgemeester legde het eerste gebiedsverbod op in september. In december werd dat met drie maanden verlengd, onder andere omdat de man politiebescherming weigert.

Dennis S. stapte naar de rechter omdat hij meent dat hij extra wordt getroffen door het gebiedsverbod en is gedwongen tot een zwervend bestaan terwijl het onderzoek naar de daders van de aanslag stilligt omdat er geen aanknopingspunten meer zijn.

Door het besluit van de rechter blijft het huidige gebiedsverbod gelden tot medio maart.