Van de Donk beste lokale bestuurder

DEN HAAG - Wim van de Donk, commissaris van de Koning in Noord-Brabant, is gekozen tot beste lokale bestuurder van het land. De bijna 9000 bestuurders en ambtenaren die meededen aan de verkiezing beste lokale politicus van het vakblad Binnenlands Bestuur verkozen de 54-jarige Van de Donk net boven de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Door ANP - 26-1-2017, 15:54 (Update 26-1-2017, 15:54)

Aboutaleb werd in 2014 en 2015 uitgeroepen tot beste lokale bestuurder van Nederland. Van de Donk is sinds 2009 commissaris van de Koning in Noord-Brabant.

Bestuurders die hem nomineerden, typeren hem als betrokken, vernieuwend, deskundig en iemand die moeilijke zaken als de opvang van asielzoekers niet uit de weg gaat. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) reikte CDA’er Van de Donk donderdag de bij de verkiezing horende prijs uit.

De Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk werd verkozen als de beste jonge bestuurder.