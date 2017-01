Verhuizing PSV-supportershonk gaat door

EINDHOVEN - De verhuizing van het café voor de fanatieke aanhang van PSV naar een nieuwe plek in Eindhoven kan doorgaan. De rechter heeft dat donderdag bepaald in een kort geding dat bezorgde bewoners van een flat in de buurt hadden aangespannen. De rechtbank heeft wel een aantal ordemaatregelen opgelegd aan de uitbater en de gemeente.

Door ANP - 26-1-2017, 13:20 (Update 26-1-2017, 13:20)

De harde kern van PSV komt voor thuiswedstrijden al jaren bijeen in een café dat is gevestigd tegenover het Philips Stadion. Het café ligt nu nog aan de achterzijde van de flat. Omdat de huur wordt beëindigd moesten de supporters op zoek naar een andere plek, die is gevonden aan de voorzijde van de flat.

De rechter heeft onder andere de sluitingstijden van het café tijdelijk vastgelegd. Bovendien is bepaald dat er op het terras geen bier meer mag worden getapt als de wedstrijden van PSV zijn afgelopen. En omdat de flatbewoners op wedstrijddagen parkeergelegenheid inleveren moeten er alternatieve parkeerplekken ter beschikking worden gesteld, aldus de rechter.