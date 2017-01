Amateuristisch drugslab in Tilburg ontmanteld

TILBURG - De Tilburgse politie heeft een gevaarlijk, amateuristisch ingericht GHB-laboratorium ontmanteld. Een speciaal team viel woensdagmiddag na een anonieme tip de woning in de Koestraat binnen, laat de politie donderdag weten.

Door ANP - 26-1-2017, 11:07 (Update 26-1-2017, 11:07)

In de woning werd zes liter grondstof en twee liter GHB-eindproduct aangetroffen. Op het moment dat de politie binnenviel, werden de drugs geproduceerd. De bewoner van het huis had zijn eigen product genomen en was onwel geworden, hij heeft medische hulp gekregen.

In de woning zijn ook nog 35 gram amfetamine, vijf gram cocaïne en verschillende flessen chemicaliën gevonden.