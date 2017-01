Niet meer meezingen met karaokeset Lidl

DEN HAAG - Meezingen met een karaokeset van supermarktketen Lidl wordt sterk afgeraden. Door een productiefout in de stekker kan een stroomschok niet worden uitgesloten, waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) donderdag.

Door ANP - 26-1-2017, 8:48 (Update 26-1-2017, 8:48)

De leverancier heeft de meezingapparaten teruggeroepen. Het gaat om de 'Karaoke-Set SKSH 15 A1' van het merk Silvercrest, gemaakt door de firma Targa. Het artikelnummer van de sets, die geleverd werden vanaf december vorig jaar, is IAN 279426. In Nederland werden de apparaten geleverd door Lidl, zowel via de filialen als online.

Klanten kunnen het product terugbrengen naar de winkel en krijgen dan hun geld terug.