Wakker Dier boos op kiloknallende Jumbo en AH

ANP Wakker Dier boos op kiloknallende Jumbo en AH

AMSTERDAM - Jumbo en Albert Heijn zijn volgens de dierenbeschermingsorganisatie Wakker Dier de enige supermarktketens die in 2016 veel meer kiloknallers met vlees aanboden dan in 2015. Bij de meeste andere supermarkten is volgens haar een daling van dergelijke stunts met goedkoop keurmerkloos vlees te zien.

Door ANP - 26-1-2017, 7:08 (Update 26-1-2017, 7:08)

Wakker Dier is ,,ontsteld'' door de cijfers: ,,Ongelofelijk, Albert Heijn en Jumbo voeren een vleesoorlog om klanten van elkaar weg te kapen. Dat voor die vleesstunts duizenden dieren een rotleven leiden, kan ze kennelijk niets schelen! Van de marktleiders verwacht je een voorbeeldpositie, net zoals ze met plofkip hebben laten zien”.

In 2016 stonden er volgens onderzoek van Wakker Dier bijna 700 kiloknallers minder in de supermarktfolders dan in 2015, een daling van 6 procent. ,,Dit is te danken aan alle supermarkten, met uitzondering van Albert Heijn, Jumbo en in mindere mate Aldi. Jumbo stuntte 46 procent méér met dierenleed en Albert Heijn 16 procent meer'', aldus het laaiende Wakker Dier.

Bijna alle supermarkten maakten in 2016 wel meer reclame voor vlees in hun folders dan in 2015. Het aantal vleesaanbiedingen steeg met maar liefst 13 procent, mat Wakker Dier. Er was een grote stijging van aanbiedingen met 1 Beter Leven-ster. ,,Slechts één op de twintig vleesaanbiedingen is voor echt beter vlees zoals biologisch vlees en vlees met twee en drie sterren.''