Van Dam wil geen extra belasting op vlees

DEN HAAG - Staatssecretaris Martijn van Dam van Landbouw voelt niets voor de invoering van een heffing op dierlijke producten (vlees, kaas, zuivel). Volgens Van Dam is het niet aan de overheid om te bepalen wat de consument op zijn bord legt, zegt hij in de Volkskrant.

Door ANP - 26-1-2017, 4:06 (Update 26-1-2017, 4:06)

,,Van het nut daarvan ben ik niet overtuigd. Of een pakje kipfilet 2,20 euro kost of 2,50: maakt dat echt zo veel uit? In grote supermarkten kun je sinds een tijdje alleen nog maar varkensvlees kopen met een Beter Leven­ster van de Dierenbescherming. Dan kun je zeggen: dat is nog niet genoeg. Maar het is een betekenisvolle stap. En die wordt door de markt gemaakt. Als ik dat had willen afdwingen, had ik het nooit door de Tweede Kamer gekregen,'' aldus Van Dam in de krant.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schreef deze week in een rapport dat als Nederland zijn klimaatdoelstelling wil halen, we minder dierlijke producten zouden moeten eten. Als voorbeeld van een maatregel om de vleesconsumptie terug te dringen suggereerde het RIVM vlees duurder te maken, via een extra belasting.