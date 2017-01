Dijsselbloem wil voorzitter eurogroep blijven

DEN HAAG/BRUSSEL - Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën wil voorzitter van de eurogroep blijven op het moment dat hij na de de verkiezingen geen minister meer zou zijn. Hij heeft de ambitie om in elk geval zijn termijn, die loopt tot eind dit jaar, af te maken.

Door ANP - 25-1-2017, 17:21 (Update 25-1-2017, 17:21)

Dat zei de bewindsman woensdag nadat in Brussel was gesteld dat hij moet aftreden als eurogroepvoorzitter op het moment dat hij geen minister meer is. Volgens een hoge Europees functionaris zijn de regels heel duidelijk: zodra een nieuwe regering is ingezworen waarin hij geen minister van Financiën is, kan Dijsselbloem geen voorzitter meer zijn.

De minister benadrukt dat dat een afspraak is die eventueel veranderd kan worden. Volgens hem is er voldoende draagvlak bij zijn collega's om hem zijn termijn te laten uitdienen.

Dijsselbloem werd in 2013 gekozen als voorzitter van de vergaderingen van de ministers van Financiën van de negentien eurolanden. Hij werd in juli 2015 herkozen.