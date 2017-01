Wethouder voelt voor 'Amsterdamse' verloskamer

AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam gaat met buurgemeenten praten om te zien of bij hen verloskamers kunnen worden aangewezen als een 'stukje Amsterdam'. Baby's die daar worden geboren, zouden dan 'Amsterdam' in hun paspoort krijgen. Dat heeft verantwoordelijk wethouder Eric van der Burg (zorg) woensdag gezegd in de gemeenteraad.

Mocht er overleg nodig zijn met het ministerie van Binnenlandse Zaken, dan is ook dat een optie, aldus de woordvoerster van de wethouder.

Omdat er een tekort aan bedden is, moeten Amsterdamse vrouwen die gaan bevallen geregeld uitwijken naar ziekenhuizen buiten Amsterdam. De baby heeft dan bijvoorbeeld Amstelveen als geboorteplaats, wat Amsterdamse ouders teleurstellend zeggen te vinden.

Het beddentekort gaat Van der Burg aankaarten bij de zorgverzekeraars, aldus zijn woordvoerster.