New York Times vergelijkt Rutte met Trump

NEW YORK - ,,Een strategie die zo uit de koker van president Donald Trump had kunnen komen.'' Zo omschrijft The New York Times woensdag de open brief van premier Rutte die maandag in landelijke kranten verscheen.

Door ANP - 25-1-2017, 9:36 (Update 25-1-2017, 9:36)

Met de brief waarin Rutte zijn ergernissen over Nederland aan de kaak stelde, probeert de premier volgens de Amerikaanse krant een weerwoord te geven in de verkiezingsstrijd met de PVV van Geert Wilders.

,,Rutte probeert met de brief, die populistisch van toon is, duidelijk de ontevreden kiezers die op de PVV willen gaan stemmen aan zich te binden,'' stelt de krant.