BN'ers lezen voor bij Voorleesontbijt

AMSTERDAM - Bekende en onbekende Nederlanders lezen woensdagochtend peuters en kleuters voor bij het jaarlijkse Nationale Voorleesontbijt. Zo gaan prinses Laurentien, de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan, minister Ronald Plasterk, staatssecretaris Martin van Rijn en presentator Beau van Erven Dorens langs bij peuterspeelzalen, crèches, bibliotheken en scholen in het land.

Door ANP - 25-1-2017, 5:45 (Update 25-1-2017, 5:45)

Het ontbijt is de officiële aftrap van de veertiende editie van De Nationale Voorleesdagen, die tot en met 4 februari duren. De kinderen worden voorgelezen uit het Prentenboek van het Jaar: De kleine walvis, geschreven en geïllustreerd door de Britse Benji Davies. Het verhaal gaat over Boy die samen met zijn vader en zes katten in een vissershuisje woont en na een stormachtige nacht een jonge walvis op het strand vindt. Dat is het begin van een bijzondere vriendschap.

De Nationale Voorleesdagen zijn bedoeld om het voorlezen te stimuleren aan kinderen die nog niet zelf kunnen lezen.