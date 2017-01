Staatscommissie kijkt naar machtsoverdracht EU

DEN HAAG - De staatscommissie die onderzoek moet gaan doen naar het parlementaire stelsel, gaat ook kijken of de drempel voor de overdracht van Nederlandse bevoegdheden aan de Europese Unie moet worden verhoogd. De Senaat nam dinsdag nipt een motie (38 tegen 37 stemmen) van die strekking aan.

Door ANP - 24-1-2017, 21:48 (Update 24-1-2017, 22:02)

Het is een tegenvaller voor Kees van der Staaij (SGP). De motie kwam aan de orde tijdens de behandeling in de Eerste Kamer van zijn wetsvoorstel dat ervoor moet zorgen dat het parlement in de toekomst alleen nog met een tweederdemeerderheid kan instemmen met het overdragen van nationale bevoegdheden aan de EU.

Het betekent opnieuw vertraging voor het voorstel van de SGP-voorman. Hij werkt sinds 2006 aan de grondwetswijziging. In 2015 ging de Tweede Kamer akkoord, maar nu willen senatoren van onder meer PvdA, CDA en VVD dat de staatscommissie haar licht erover laat schijnen.

Politieke overwegingen

,,Mijn wetsvoorstel is helder, de vragen zijn gesteld en beantwoord, en daarom is deze politieke uitstelmanoeuvre teleurstellend. Iedere fractie zou nu gemakkelijk hom of kuit kunnen geven. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat niet inhoudelijke, maar politieke overwegingen hierbij de doorslag hebben gegeven", aldus Van der Staaij.

Als het voorstel wel was aangenomen in de Senaat, was Van der Staaij nog niet klaar. Omdat het om een grondwetswijziging gaat, moeten de Eerste en Tweede Kamer er nog een keer over stemmen na verkiezingen. Om het te halen moet het voorstel dan bij die stemmingen een tweederdemeerderheid achter zich krijgen.