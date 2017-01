VVD: minister zal goed antwoord moet geven

DEN HAAG - Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) zal een goed antwoord moeten geven op de vragen uit de Tweede Kamer over de zogenoemde Teevendeal. Dat benadrukte VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra over zijn partijgenoot, die politiek weer in het nauw is gekomen door de omstreden deal met een drugscrimineel.

Door ANP - 24-1-2017, 15:13 (Update 24-1-2017, 15:13)

,,Hij heeft een paar serieuze beschuldigingen aan zijn broek hangen, daar zal hij ook serieus antwoord op moeten geven'', aldus Zijlstra. Als hij geen goed antwoord heeft, dan heeft hij een probleem, vindt de VVD-fractievoorzitter. Hij vindt het logisch dat de vertrouwensvraag op tafel ligt.

Maar eerst het antwoord afwachten, dan pas oordelen of hij gelogen heeft, vindt Zijlstra. ,,Een minister is geen wegwerpartikel.''

De VVD-fractievoorzitter had gehoopt dat ,,de gifbeker'' van deze kwestie ,,nu eindelijk leeg was, maar helaas''.