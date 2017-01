In 2016 negentig illegalen in IJmuidense haven betrapt

Foto Fokke Zaagsma King Seaways vertrekt uit Vissershaven IJmuiden.

IJMUIDEN - Vorig jaar zijn in totaal negentig illegalen betrapt in de haven van IJmuiden.

Door Susanne Moerkerk - 24-1-2017, 14:45 (Update 24-1-2017, 15:30)

Dat maakte het ministerie van Veiligheid en Justitie bekend. De illegalen probeerden varend het Verenigd Koninkrijk te bereiken.

In heel Nederland werden vorig jaar 1280 illegalen in een haven in de kraag gevat, in 2015 probeerden vijfhonderd mensen via Nederlandse havens de Noordzee over te steken.

Het ministerie schrijft de forse stijging toe aan een toename van het aantal Albanese vreemdelingen: maar liefst 56 procent had de Albanese nationaliteit.

In juli werden bijvoorbeeld twee Albanezen met valse papieren opgepakt bij de veerboot tussen IJmuiden en Newcastle. De meeste van de 1280 vreemdelingen (83 procent) liepen in Nederland al tegen de lamp. De rest werd aan de andere kant van het water opgepakt.

Dit artikel is ook in de nieuwsbrief verschenen. Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u zich dan hier aan!