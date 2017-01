Plasterk mocht tuinhuis niet bouwen

AMSTERDAM - Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) had het tuinhuis bij zijn monumentale woning in Amsterdam-Oost niet mogen laten bouwen. De gemeente heeft hiervoor weliswaar toestemming gegeven, maar dit blijkt nu ten onrechte. Dat erkent een woordvoerster dinsdag na een bericht hierover in Het Parool.

Door ANP - 24-1-2017, 13:06 (Update 24-1-2017, 13:06)

Het perceel van de voormalige dienstwoning van de stationschef van het Muiderpoortstation, dat de minister in 2015 kocht, mag namelijk niet worden bebouwd. ,,We gaan nu kijken wat we moeten doen om de fout te herstellen'', aldus de zegsvrouw. Ze denkt dat de kans klein is dat Plasterk de houten blokhut weer moet afbreken, aangezien de fout door de gemeente is gemaakt, maar de woordvoerster sluit dit scenario niet uit.