ANP Oppositie kritisch na rapport over inburgering

DEN HAAG - Diverse oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben fel gereageerd op een kritisch rapport over het inburgeringsbeleid. De Algemene Rekenkamer constateert in een dinsdag verschenen rapportage dat sinds de invoering van de Wet Inburgering in 2013 veel minder mensen erin zijn geslaagd het inburgeringsexamen succesvol af te ronden.

Door ANP - 24-1-2017, 10:18 (Update 24-1-2017, 10:18)

Onder meer D66 en GroenLinks pleiten ervoor de Wet Inburgering aan te passen of zelfs terug te gaan naar de situatie van voor 2013. D66-Kamerlid Paul van Meenen vindt dat er een eind moet komen aan de vluchteling als ,,verdienmodel''. Hij wil dat de gemeenten weer een actieve rol gaan spelen bij de inburgering. Cursussen zouden door de overheid moeten worden geregeld.

Linda Voortman van GroenLinks vindt dat het kabinet ,,een puinhoop heeft gemaakt van de inburgering'' door marktwerking in te voeren. ,,Wat mij betreft maken we van de inburgering zo snel mogelijk een publieke taak.''