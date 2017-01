RIVM adviseert duurzamer voedingspatroon

BILTHOVEN - Wil Nederland voldoen aan de klimaatdoelstellingen van het akkoord van Parijs, dan moeten Nederlanders minder vlees en meer plantaardige producten gaan eten en minderen met frisdrank en alcohol. Ook zouden ze in zijn algemeenheid minder moeten eten. Dat schrijft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een dinsdag verschenen rapport over de Nederlandse eetgewoonten.

Door ANP - 24-1-2017, 8:11 (Update 24-1-2017, 8:11)

Een veranderend voedingspatroon, zoals het RIVM dat voorstaat, leidt niet alleen tot duurzamer eten, maar ook tot gezondere Nederlanders; minder obesitas en chronisch zieken. Tegelijkertijd worden de gezondheidsverschillen tussen burgers verkleind en wordt het voedsel ook veiliger. ,,De consumptie van minder vlees gaat immers samen met minder voedselinfecties bij mensen’’, aldus het RIVM.