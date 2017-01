'Onverantwoord om sleepnet nu door te drukken'

DEN HAAG - Belangengroep Privacy Barometer roept de Tweede Kamer op niet half februari te gaan stemmen over het wetsvoorstel waarmee de AIVD grootschalig het internet mag afluisteren. Dat voorstel, over het zogenoemde sleepnet, vertoont nog ernstige tekortkomingen, zegt de groep. Er nu al over stemmen is ,,onverantwoord, schaadt de rechtsstaat en schaadt het vertrouwen in de politiek''.

Door ANP - 23-1-2017, 20:11 (Update 23-1-2017, 20:12)

Privacy Barometer, een particulier initiatief, stelt dat door adviesorganen, toezichthouders, wetenschappers, experts en belanghebbenden forse tekortkomingen in dit wetsvoorstel zijn vastgesteld. Ook is volgens de groep al geconcludeerd dat het voorstel ,,op meerdere punten in strijd is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens''.

Met het 'sleepnet' kunnen geheime diensten grote hoeveelheden internetverkeer - zoals mails, telefoongesprekken, chats en de sites die worden bezocht - tappen en jarenlang opslaan.

De oude inlichtingenwet is van 2002. Door technologische ontwikkelingen voldeed die niet meer.