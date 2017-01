Over twee weken besluit detentie Van der G.

AMSTERDAM - De rechter besluit over twee weken of Volkert van der G. weer voor een jaar de cel in moet. Het Openbaar Ministerie (OM) had de rechtbank gevraagd om hem weer vast te zetten omdat hij de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating zou hebben geschonden.

Door ANP - 23-1-2017, 19:37 (Update 23-1-2017, 19:46)

Van der G. kreeg voor de moord op Fortuyn achttien jaar gevangenisstraf opgelegd. In mei 2014 kwam hij voorwaardelijk vrij. Een van die voorwaarden was dat hij zich iedere drie weken bij de reclassering moest melden.

Die medewerking zou echter ,,ontoereikend en niet-constructief'' zijn. Hij zou enkel langskomen en zeggen: ,,Ik meld mij. Tot ziens." De reclassering gaf daarom eind vorig jaar aan dat er onvoldoende zicht was op ,,de persoon, de leefgebieden en het gevaar op herhaling". Het OM noemt dat een ,,zeer ernstige overtreding".

Advocaat

Volgens Willem Jebbink, de advocaat van Van der G., is er echter helemaal geen sprake van overtreding van de voorwaarden. ,,Van der G. is zich niet anders gaan opstellen, hij hield zich aan alle voorwaarden. Wat is er dan veranderd? Het OM verloor een kort geding van mijn cliënt over de regels waar hij zich aan moest houden."

Ook Van der G. zelf had al eerder tijdens de rechtszaak duidelijk gemaakt dat hij heel sterk het gevoel had dat het OM hem ,,wil laten struikelen". Jebbink vertelde de rechtbank dat de indruk bestaat dat reclassering niet voor zijn cliënt is, maar tegen.

De uitspraak is op 6 februari.